Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коли стартують переговори і хто буде присутній

У Кремлі озвучили точний час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також повідомили, хто увійде до складу російської делегації на переговорах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російський Telegram-канал.

Як заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, зустріч Путіна та Трампа розпочнеться завтра, 15 серпня, о 22:30 за Києвом. Попередньо відомо, що вона запланована у місті Анкорідж.

Переговори розпочнуться у форматі тет-а-тет — лише з перекладачами, а згодом перейдуть до розширеного формату з участю делегацій обох сторін.

Центральною темою стане українське врегулювання, кажуть у Кремлі. Але лідери обговорять і двосторонні відносини

До складу російської делегації увійдуть:

глава МЗС РФ Сергій Лавров;

помічник Путіна Юрій Ушаков;

міністр оборони РФ Андрій Білоусов;

міністр фінансів РФ Антон Силуанов;

керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який вже брав участь у перемовинах з американською стороною раніше.

Нагадаємо, за кілька днів до запланованої зустрічі з Путіним у США обговорили можливі сценарії припинення війни та умови мирної угоди. За словами Дональда Трампа, основна мета зустрічі з Путіним - з'ясувати, чи є можливість укладання мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас президент України відповів президенту США, що російському лідеру не можна довіряти. Президент Франції Емманюель Макрон, висловив жорстку позицію, заявивши, що сама зустріч Трампа з Путіним "вже є значною поступкою" з боку США.

