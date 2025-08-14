13:01  14 серпня
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 13:09

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коли стартують переговори і хто буде присутній

14 серпня 2025, 13:09
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Кремлі озвучили точний час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також повідомили, хто увійде до складу російської делегації на переговорах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російський Telegram-канал.

Як заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, зустріч Путіна та Трампа розпочнеться завтра, 15 серпня, о 22:30 за Києвом. Попередньо відомо, що вона запланована у місті Анкорідж.

Переговори розпочнуться у форматі тет-а-тет — лише з перекладачами, а згодом перейдуть до розширеного формату з участю делегацій обох сторін.

Центральною темою стане українське врегулювання, кажуть у Кремлі. Але лідери обговорять і двосторонні відносини

До складу російської делегації увійдуть:

  • глава МЗС РФ Сергій Лавров;
  • помічник Путіна Юрій Ушаков;
  • міністр оборони РФ Андрій Білоусов;
  • міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
  • керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який вже брав участь у перемовинах з американською стороною раніше.

Нагадаємо, за кілька днів до запланованої зустрічі з Путіним у США обговорили можливі сценарії припинення війни та умови мирної угоди. За словами Дональда Трампа, основна мета зустрічі з Путіним - з'ясувати, чи є можливість укладання мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас президент України відповів президенту США, що російському лідеру не можна довіряти. Президент Франції Емманюель Макрон, висловив жорстку позицію, заявивши, що сама зустріч Трампа з Путіним "вже є значною поступкою" з боку США.

Читайте також: Пастки Аляски: що стоїть за переговорами Трампа і Путіна

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна мир Аляска зустріч на Алясці зустріч Трампа і Путіна мирні переговори
У РФ попри зустріч Трампа і Путіна можуть готувати нову ракету - ЗМІ
14 серпня 2025, 00:30
Трамп все ще злий на Путіна: президент США продовжить допомогу Україні після зустрічі з російським диктатором — ЗМІ
13 серпня 2025, 20:57
Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже наступного тижня - ЗМІ
13 серпня 2025, 19:46
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Пара з Кривого Рогу намагалася переправити військовозобов’язаного за 12 тис. доларів через кордон
14 серпня 2025, 14:40
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
14 серпня 2025, 14:29
Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState
14 серпня 2025, 14:18
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 13:56
На Волині 16-річний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий загинув
14 серпня 2025, 13:55
Росія випробовує FPV-дрони для скидання протипіхотних мін "Пелюстка"
14 серпня 2025, 13:41
Завтра все завершиться: губернатор Бєлгорода висловив думку щодо можливого завершення війни
14 серпня 2025, 13:23
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
14 серпня 2025, 13:01
За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника
14 серпня 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »