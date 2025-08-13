Стали известны детали разговора Зеленского с Трампом и европейскими лидерами

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о блефе Путина

Как передает RegioNews, об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Конечно мы обсудили сегодня ситуацию на поле боя. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске", – заявил Зеленский.

Напомним, европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский отреагировал на прорыв россиян в Донецкой области и признал, что самая сложная ситуация сейчас на Донбассе.