Иллюстративное фото

РФ может готовиться к опробованию новой крылатой ракеты с ядерным зарядом. К таким выводам эксперты пришли, изучая спутниковые фото за последние недели.

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на американских исследователей сообщили, что фотографии демонстрируют значительную активность на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Из-за увеличения количества личного состава, оборудования кораблей, самолетов эксперты подозревают, что россияне готовятся испытывать ракету 9М730 "Буревестник".

Исследователь Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери отметил, что эти испытания могут пройти уже на этой неделе. Предполагают, что запланировали это еще до того, как стало известно о предстоящей встрече Путина и Трампа.

Также источники журналистов в сфере безопасности подтвердили, что РФ готовит испытание этой ракеты. При этом в издании отметили, что "Буревестник" имел только два успешных испытания из 13 проведенных.

Напомним, встреча Дональда Трампа и диктатора Путина состоится в Аляске уже 15 августа. При этом в Евросоюзе хотят, что украинский президент Владимир Зеленский так присутствовал там. В то же время, в СМИ со ссылкой на американских чиновников говорят, что Трамп все еще злится на Путина за безрезультатные предварительные разговоры.