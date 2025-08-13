Фото: президент США Дональд Трамп/Белый Дом Вашингтон

В преддверии запланированной встречи с Путиным в США обсудили возможные сценарии прекращения войны и условия мирного соглашения

Об этом он сообщил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими лидерами европейских стран, пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По словам Трампа, основная цель встречи с Путиным – выяснить, есть ли возможность заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время он подчеркнул, что не имеет полномочий принимать окончательные решения по территориям, однако считает, что в рамках потенциальных договоренностей речь может идти об обмене определенными территориями. По мнению американского президента, обсуждение этого вопроса должно проходить непосредственно между Зеленским и Путиным.

По информации Axios, переговоры между лидерами проходили накануне встречи Трампа с российским президентом, назначенной на 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон и Москва рассматривают возможность соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий и закрепление за Россией контроля над частью оккупированных территорий.

В то же время президент Украины ответил президенту США, что российскому лидеру нельзя доверять. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил жесткую позицию, заявив, что сама встреча Трампа с Путиным "уже является значительной уступкой" со стороны США.

Ранее Владимир Зеленский во время разговора с журналистами сообщил, что самая напряженная ситуация наблюдается на Донбассе. Президент также пообещал, что украинские военные найдут и уничтожат прорвавшихся в Донецкой области оккупантов.