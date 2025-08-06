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06 августа 2025, 11:20

Третья попытка Кабмина: Бюро экономической безопасности возглавит Александр Цивинский

06 августа 2025, 11:20
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фото: Telegram/Юлия Свириденко
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Сегодня, 6 августа, Кабмин утвердил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности Украины

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа нет замечаний относительно его кандидатуры.

"Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями", - подчеркнула Свириденко.

Ранее Александр Цивинский заявил, что Служба безопасности официально подтвердила отсутствие каких-либо оснований для его неназначения.

Как известно, назначение Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности длилось несколько месяцев. Кабмин трижды рассматривал его кандидатуру, прежде чем наконец-то утвердить его в должности.

Что известно о назначении руководителя БЭБ

В июне 2025 года конкурсная комиссия избрала Александра Цивинского, бывшего детектива НАБУ и одного из лидеров операции "Чистый город", победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины. Его кандидатуру поддержали представители интернациональных организаций.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Офис Президента не оставляет надежду на срыв конкурса.

7 июля Кабинет Министров отказался утвердить кандидатуру Цивинского, ссылаясь на информацию, предоставленную Службой безопасности Украины, касающуюся вопросов национальной безопасности. В частности, отмечалось, что у отца Цивинского есть российское гражданство. Цивинский отрицает наличие контактов с отцом и требует официального объяснения этого отказа.

Такие события вызвало критику со стороны общественных организаций и бизнес-ассоциаций.

30 июля украинцы снова вышли на улицы городов с мирными протестами. Среди главных требований – возвращение полномочий антикоррупционным органам, а также назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности.

В этот же день на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан.

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