Победитель конкурса на главу БЭБ Александр Цивинский согласился пройти полиграф
Правительство получило результаты дополнительных проверок кандидата на должность директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.
Она подчеркнула, что главная цель – обеспечить доверие к ведомству как со стороны бизнеса, так и общества.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенным институтом и имел реальное доверие – доверие бизнеса и всего украинского общества", - отметила премьер.
По словам Свириденко, она провела разговор с Цивинским, в ходе которого стороны договорились о прохождении полиграфа.
"Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - подчеркнула она.
Премьер-министр добавила, что ожидает принятия решения на следующей неделе. Это, по ее мнению, станет шагом к обновлению работы БЭБ и "значительным вкладом в позитивную перезагрузку отношений между государством и бизнесом".
Ранее сообщалось, Правительство снова отказалось назначать победителя конкурса на должность главы БЭБ. 30 июля, на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан.
Напомним, СБУ подтвердила: никаких препятствий для назначения Цивинского нет. Ранее конкурсная комиссия уже приняла решение по кандидатуре Александра Цивинского, а правительство получило результаты дополнительных проверок. По словам самого кандидата, Служба безопасности Украины официально подтвердила отсутствие каких-либо оснований для отказа в его назначении на должность директора БЭБ.