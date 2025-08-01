фото: иллюстративное

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Она подчеркнула, что главная цель – обеспечить доверие к ведомству как со стороны бизнеса, так и общества.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенным институтом и имел реальное доверие – доверие бизнеса и всего украинского общества", - отметила премьер.

По словам Свириденко, она провела разговор с Цивинским, в ходе которого стороны договорились о прохождении полиграфа.

"Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - подчеркнула она.

Премьер-министр добавила, что ожидает принятия решения на следующей неделе. Это, по ее мнению, станет шагом к обновлению работы БЭБ и "значительным вкладом в позитивную перезагрузку отношений между государством и бизнесом".

Ранее сообщалось, Правительство снова отказалось назначать победителя конкурса на должность главы БЭБ. 30 июля, на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан.

Напомним, СБУ подтвердила: никаких препятствий для назначения Цивинского нет. Ранее конкурсная комиссия уже приняла решение по кандидатуре Александра Цивинского, а правительство получило результаты дополнительных проверок. По словам самого кандидата, Служба безопасности Украины официально подтвердила отсутствие каких-либо оснований для отказа в его назначении на должность директора БЭБ.