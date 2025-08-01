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01 августа 2025, 16:36

Кандидат на главу БЭБ Цивинский не явился на полиграф, - СБУ

01 августа 2025, 16:36
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фото: иллюстративное
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Кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский не явился для прохождения полиграфа

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на письмо Службы безопасности Украины, передает RegioNews.

В документе отмечено, что проверка была назначена после получения информации о родственных связях кандидата с гражданами Российской Федерации. Именно это послужило основанием для дополнительной процедуры. В то же время, Цивинский, по данным СБУ, не пришел в назначенный час.

В СБУ подтвердили - кандидат не явился на полиграф

Ответ датирован 26 июля – еще до заявления премьер-министра Юлии Свириденко о том, что кандидат согласился пройти полиграф.

Пока вопрос назначения руководителя БЭБ остается открытым. Правительство уже получило результаты дополнительных проверок, однако окончательное решение по кандидатуре Цивинского пока не принято.

Напомним, победитель конкурса на главу БЭБ Александр Цивинский согласился пройти полиграф. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, она провела разговор с Цивинским, во время которого стороны договорились о прохождении полиграфа.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года конкурсная комиссия избрала Александра Цивинского, бывшего детектива НАБУ и одного из лидеров операции "Чистый город", победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины. Его кандидатуру поддержали представители интернациональных организаций.

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СБУ БЕБ Александр Цивинский Юлия Свириденко Зеленский Владимир полиграф проверка конкурс
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