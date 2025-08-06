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06 серпня 2025, 11:20

Третя спроба Кабміну: Бюро економічної безпеки очолить Олександр Цивінський

06 серпня 2025, 11:20
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фото: Telegram/Юлія Свириденко
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Сьогодні, 6 серпня, Кабмін затвердив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури.

"Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями", — наголосила Свириденко.

Раніше Олександр Цивінський заявив, що Служба безпеки офіційно підтвердила відсутність будь-яких підстав для його непризначення.

Як відомо, призначення Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки тривало кілька місяців. Кабмін тричі розглядав його кандидатуру, перш ніж нарешті затвердити його на посаді.

Що відомо про призначення керівника БЕБ

У червні 2025 року конкурсна комісія обрала Олександра Цивінського, колишнього детектива НАБУ й одного з лідерів операції "Чисте місто", переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Його кандидатуру підтримали представники міжнародних організацій.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Офіс Президента не залишає надію на зрив конкурсу.

7 липня Кабінет Міністрів відмовився затвердити кандидатуру Цивінського, посилаючись на інформацію, надану Службою безпеки України, яка стосувалася питань національної безпеки. Зокрема, зазначалося, що батько Цивінського має російське громадянство. Цивінський заперечує наявність контактів із батьком і вимагає офіційного пояснення цієї відмови.

Такі події викликало критику з боку громадських організацій та бізнес-асоціацій.

30 липня українці знову вийшли на вулиці міст із мирними протестами. Серед головних вимог — повернення повноважень антикорупційним органам, а також призначення обраного керівника Бюро економічної безпеки.

У це й же день на черговому засіданні уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко, питання про призначення Цивінського знову не було підтримане.

Читайте також: Чому влада панічно боїться призначення незалежного директора БЕБ

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