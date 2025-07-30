Правительство снова отказалось назначать победителя конкурса на должность руководителя БЭБ
Правительство в очередной раз отказалось назначить избранного конкурсной комиссией председателя Бюро экономической безопасности Александра Цивинского
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
30 июля, на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан. Эта кандидатура уже второй раз представляется конкурсной комиссией, в состав которой входят международные эксперты, отметившие Цивинского как победителя отбора 23 июля.
Ранее после своего назначения премьер-министр подчеркнула, что процедура отказа правительства соответствует действующему законодательству и нормативным актам. Однако решение о неназначении вызвало критику среди некоторых народных депутатов.
Напомним, что Александр Цивинский, детектив НАБУ, стал победителем конкурса на руководителя БЭБ. Однако в июне СБУ порекомендовала провести полиграф по некоторым кандидатам из-за информации о возможных связях их родственников с Россией, в частности по Цивинскому. После этого конкурсная комиссия направила премьер-министру Денису Шмыгалю представление о кандидатуре Цивинского, но Кабмин не поддержал его назначение на должность руководителя Бюро экономической безопасности.
Ранее сообщалось, почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине. На фоне реформы Бюро экономической безопасности власти решили акцентировать внимание на родственных связях кандидатов с Россией - несмотря на то, что ранее подобные факты в руководстве АМКУ и ВСУ не становились основанием для кадровых решений.