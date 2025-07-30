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Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

30 июля, на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан. Эта кандидатура уже второй раз представляется конкурсной комиссией, в состав которой входят международные эксперты, отметившие Цивинского как победителя отбора 23 июля.

Ранее после своего назначения премьер-министр подчеркнула, что процедура отказа правительства соответствует действующему законодательству и нормативным актам. Однако решение о неназначении вызвало критику среди некоторых народных депутатов.

Напомним, что Александр Цивинский, детектив НАБУ, стал победителем конкурса на руководителя БЭБ. Однако в июне СБУ порекомендовала провести полиграф по некоторым кандидатам из-за информации о возможных связях их родственников с Россией, в частности по Цивинскому. После этого конкурсная комиссия направила премьер-министру Денису Шмыгалю представление о кандидатуре Цивинского, но Кабмин не поддержал его назначение на должность руководителя Бюро экономической безопасности.

Ранее сообщалось, почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине. На фоне реформы Бюро экономической безопасности власти решили акцентировать внимание на родственных связях кандидатов с Россией - несмотря на то, что ранее подобные факты в руководстве АМКУ и ВСУ не становились основанием для кадровых решений.