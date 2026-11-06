Отключение света на выходных: в Укрэнерго назвали графики

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В Украине 7 ноября будут действовать ограничения потребления электроэнергии. В Укрэнерго предупредили. какие будут очереди

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В результате российских атак в субботу, 7 ноября, в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;



• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей).

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят в полиции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.