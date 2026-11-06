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В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
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06 ноября 2026, 07:36

В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику

06 ноября 2026, 07:36
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Фото: Национальная полиция
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В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших масштабное незаконное производство и сбыт табака. Во время обысков изъяли более 15 тонн табачного сырья и оборудования для его переработки.

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews.

Незаконный бизнес организовал 31-летний житель Тернопольщины. Он выращивал табак на земельных участках в Чортковском районе общей площадью более 17 гектаров.

К противоправной деятельности мужчина привлек трех подельников, занимавшихся переработкой сырья, обслуживанием специального оборудования и подготовкой продукции к продаже.

Для этого в собственных и арендованных помещениях в окрестных селах обустроили подпольные цеха. Там табачные листья ферментировали, измельчали и фасовали. Кроме собственного сырья организатор закупал большие партии табака у жителей Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей.

Готовую продукцию отправляли почтой заказчикам в разные регионы Украины. В одном из документированных эпизодов участники группы продали партию табака за 60 тысяч гривен.

По предварительным данным, объемы незаконного производства могли достигать пяти тонн табака ежемесячно.

29 октября правоохранители провели масштабную операцию на территории шести областей: Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской. В общем состоялось 68 санкционированных обысков, а также осмотрели восемь земельных участков, на которых выращивали табак.

В ходе следственных действий изъяли более 15 тонн табачного сырья, около 500 тысяч гривен, промышленные станки для измельчения и сушки растения, специальное оборудование, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи.

Примерная стоимость изъятой табачной продукции составляет около 7,5 миллиона гривен.

Организатору и трем его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности и возможных других причастных к схеме лиц.

Напомним, что летом правоохранители прекратили деятельность сети нелегальных производств табачной продукции во Львовской и Харьковской областях. Во время обысков изъяли оборудование, готовые сигареты, табачное сырье и наличные деньги.

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