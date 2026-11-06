В Ровно водитель сбил ребенка прямо на переходе

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

47-летний водитель BMW не следил за дорожной обстановкой. В результате он сбил 13-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у девочки сломана нога, ее госпитализировали медики.

Правоохранители начали расследование. Известно, что водитель был трезв.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.