В Ровно водитель сбил ребенка прямо на переходе
Авария произошла 5 ноября около 17:40 на улице Михаила Грушевского. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
47-летний водитель BMW не следил за дорожной обстановкой. В результате он сбил 13-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у девочки сломана нога, ее госпитализировали медики.
Правоохранители начали расследование. Известно, что водитель был трезв.
Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.
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