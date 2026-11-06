В Киеве рецидивист обворовал микроавтобус Mercedes-Benz Vito

Фото: полиция Киева

В Днепровском районе Киева 49-летний мужчина угнал электроинструменты из микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Полицейские сообщили ему о подозрении. Ранее киевлянин уже был судим за имущественные преступления

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, мужчина с помощью отвертки сломал замок микроавтобуса и угнал из салона электроинструменты.

В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские обнаружили несколько наборов инструментов. Среди них были и принадлежавшие владельцу микроавтобуса.

Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.