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06 ноября 2026, 18:23

Блокировка Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке: двум участникам сообщили о подозрении

06 ноября 2026, 18:23
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области двое молодых людей — 18-летнему парню и 22-летней девушке — сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. Обоих подозреваемых взяли под стражу

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемые присоединились к блокированию подразделения Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке. Вместе с другими участниками они перекрывали входы и выходы из помещения, а также препятствовали движению служебного транспорта. Поэтому военнослужащие не могли полноценно выполнять свои задачи.

Следствие установило, что 18-летний парень заранее приобрел тяжелый молот с длинной рукояткой. Во время блокировки он избивал им по служебному автомобилю, в котором находились военнослужащие. В результате этого транспортное средство получило значительные механические повреждения.

Суд избрал парню меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

22-летнюю девушку следствие подозревает в призывах опрокинуть служебный автобус с нацгвардейцами внутри. По версии правоохранителей, она не только призывала других к таким действиям, но и сама вместе с другими участниками расшатывала автобус, пытаясь его опрокинуть.

Ей также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако предусмотрели альтернативу — залог в размере 66 тысяч гривен.

Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. Досудебное расследование проводят следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, что суд избрал меру пресечения Валентине Молодой. Она была участницей столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Скандал в Петропавловской Борщаговке вспыхнул 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петропавловская Борщаговка как симптом: Украине нужны реальные реформы

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