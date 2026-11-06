Четыре года насиловал ребенка: в Николаевской области мужчина получил пожизненное заключение
В Николаевской области 61-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за систематическое изнасилование малолетней девочки — правнучки его сожительницы. Преступления длились четыре года и начались, когда ребенку было шесть лет
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Девочка часто гостила у прабабушки на выходных и во время каникул. В апреле 2025 года она рассказала бабушке о пережитом. Женщина обратилась к правоохранителям.
В ходе судебного разбирательства также доказали, что мужчина умышленно получал доступ к материалам с детской порнографией для личного просмотра, без цели сбыта или распространения.
Суд признал мужчину виновным в систематическом изнасиловании малолетней и умышленном получении доступа к детской порнографии. Своей вины он не признал.
Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.