Четыре года насиловал ребенка: в Николаевской области мужчина получил пожизненное заключение

Фото: Офис Генерального прокурора

В Николаевской области 61-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за систематическое изнасилование малолетней девочки — правнучки его сожительницы. Преступления длились четыре года и начались, когда ребенку было шесть лет

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Девочка часто гостила у прабабушки на выходных и во время каникул. В апреле 2025 года она рассказала бабушке о пережитом. Женщина обратилась к правоохранителям.

В ходе судебного разбирательства также доказали, что мужчина умышленно получал доступ к материалам с детской порнографией для личного просмотра, без цели сбыта или распространения.

Суд признал мужчину виновным в систематическом изнасиловании малолетней и умышленном получении доступа к детской порнографии. Своей вины он не признал.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.