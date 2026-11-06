07:36  06 ноября
В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
11:19  06 ноября
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
12:26  06 ноября
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2026, 17:56

Пытался закопать части тела в навозе: в Донецкой области будут судить обвиняемого в убийстве соседа

06 ноября 2026, 17:56
Читайте також українською мовою
Фото: Донецкая областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области в суд направили обвинительный акт в отношении 59-летнего жителя поселка Софиевка вблизи Краматорска. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве соседа, с которым они долго конфликтовали

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает RegioNews .

По версии следствия, во время нападения он нанес потерпевшему более 28 ударов отверткой, а затем пытался скрыть преступление, отрубив ему нижние конечности топором.

По данным Донецкой областной прокуратуры, конфликт между соседями произошел 31 июля 2026 около 20:00. В тот вечер 59-летний мужчина, находившийся под хмельком, решил расправиться с соперником.

По версии следствия, он достал из кармана отвертку и стал избивать ею соседа в туловище и руки. Когда пострадавший упал на землю, нападающий продолжил наносить ему колото-резаные раны, пока тот не потерял сознание. В общей сложности мужчина нанес соседу более 28 ударов.

Полагая, что потерпевший скончался, обвиняемый решил скрыть следы преступления. Он взял топор из собственного гаража и отрубил им мужчине нижние конечности. После этого, как утверждают правоохранители, нападающий оттащил части тела и планировал закопать их в навоз.

Однако довести задуманное до конца он не успел: крики услышал родственник, вызвавший правоохранителей. Полицейские задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей и ожидает приговора суда.

Досудебное расследование было завершено. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство Донецкая область сосед
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Черкасской области грузовик перевернулся и столкнулся с микроавтобусом
06 ноября 2026, 18:59
Отключение света на выходных: в Укрэнерго назвали графики
06 ноября 2026, 18:55
На Кировоградщине мать подозревают в упущении за сыном, получившим тяжелые ожоги
06 ноября 2026, 18:45
Операция "Карфаген": "Консультанта" отправили под стражу
06 ноября 2026, 18:40
Блокировка Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке: двум участникам сообщили о подозрении
06 ноября 2026, 18:23
В Ровно водитель сбил ребенка прямо на переходе
06 ноября 2026, 18:15
В Днепре в доме 45-летней женщины нашли коноплю, каннабис и самодельный пистолет
06 ноября 2026, 17:47
Четыре года насиловал ребенка: в Николаевской области мужчина получил пожизненное заключение
06 ноября 2026, 17:26
Смертельное ДТП в Ровенской области: будут судить 17-летнего пьяного водителя
06 ноября 2026, 16:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Все блоги »