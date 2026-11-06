Пытался закопать части тела в навозе: в Донецкой области будут судить обвиняемого в убийстве соседа

Фото: Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области в суд направили обвинительный акт в отношении 59-летнего жителя поселка Софиевка вблизи Краматорска. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве соседа, с которым они долго конфликтовали

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает RegioNews .

По версии следствия, во время нападения он нанес потерпевшему более 28 ударов отверткой, а затем пытался скрыть преступление, отрубив ему нижние конечности топором.

По данным Донецкой областной прокуратуры, конфликт между соседями произошел 31 июля 2026 около 20:00. В тот вечер 59-летний мужчина, находившийся под хмельком, решил расправиться с соперником.

По версии следствия, он достал из кармана отвертку и стал избивать ею соседа в туловище и руки. Когда пострадавший упал на землю, нападающий продолжил наносить ему колото-резаные раны, пока тот не потерял сознание. В общей сложности мужчина нанес соседу более 28 ударов.

Полагая, что потерпевший скончался, обвиняемый решил скрыть следы преступления. Он взял топор из собственного гаража и отрубил им мужчине нижние конечности. После этого, как утверждают правоохранители, нападающий оттащил части тела и планировал закопать их в навоз.

Однако довести задуманное до конца он не успел: крики услышал родственник, вызвавший правоохранителей. Полицейские задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей и ожидает приговора суда.

Досудебное расследование было завершено. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.