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06 ноября 2026, 17:47

В Днепре в доме 45-летней женщины нашли коноплю, каннабис и самодельный пистолет

06 ноября 2026, 17:47
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре правоохранители сообщили о подозрении 45-летней местной жительнице, в доме которой обнаружили кусты конопли, каннабиса и самодельного огнестрельного оружия

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В конце сентября следователи Днепровского районного управления полиции №2 провели санкционированный обыск в домовладении женщины. На его территории обнаружили и изъяли кусты конопли. Экспертиза подтвердила, что растения принадлежат роду Cannabis.

Во время осмотра дома полицейские также обнаружили емкости с каннабисом и пистолет. По заключению экспертов, он является огнестрельным оружием, изготовленным путем самодельной переработки газового пистолета.

Женщине сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 310 - незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли;

  • ч. 1 ст. 309 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта;

  • ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

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