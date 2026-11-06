В Днепре в доме 45-летней женщины нашли коноплю, каннабис и самодельный пистолет

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении 45-летней местной жительнице, в доме которой обнаружили кусты конопли, каннабиса и самодельного огнестрельного оружия

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В конце сентября следователи Днепровского районного управления полиции №2 провели санкционированный обыск в домовладении женщины. На его территории обнаружили и изъяли кусты конопли. Экспертиза подтвердила, что растения принадлежат роду Cannabis.

Во время осмотра дома полицейские также обнаружили емкости с каннабисом и пистолет. По заключению экспертов, он является огнестрельным оружием, изготовленным путем самодельной переработки газового пистолета.

Женщине сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 310 - незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли;

ч. 1 ст. 309 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта;

ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.