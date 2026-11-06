Смертельное ДТП в Ровенской области: будут судить 17-летнего пьяного водителя

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в суд направили обвинительный акт в отношении 17-летнего жителя села Локница, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. В результате аварии погибла беременная женщина, которая находилась на 37-й неделе беременности, и ее нерожденный ребенок

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, несовершеннолетний не имел водительского удостоверения, но управлял автомобилем ВАЗ 2106. Прибор "Драгер" зафиксировал у него 1,9 промилле алкоголя. Кроме того, у автомобиля была неисправная система освещения.

Двигаясь в пределах населенного пункта со скоростью около 100 км/ч — вдвое быстрее разрешенной — водитель не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил пешеходку.

Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Однако медикам не удалось спасти ни его, ни ребенка. У погибшей остались трое малолетних детей.

После ДТП несовершеннолетнего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Впоследствии его сменили на круглосуточный домашний арест.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.