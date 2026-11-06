В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
Инцидент произошел на днях на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мужчина заметил у дороги девушку и предложил подвезти ее. Когда она отказалась, водитель Volkswagen вышел из автомобиля и начал угрожать ей физической расправой.
За девушку вступились прохожие. Во время конфликта мужчина достал пистолет и произвел выстрел в воздух. Один из свидетелей вызвал полицию.
Правоохранители задержали 39-летнего киевлянина. Проверка на алкоголь показала 1,14 промилле.
Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина взорвал гранату под дверью квартиры товарища из-за долга в 3000 гривен. Злоумышленника задержали.