Акции против уничтожения независимости НАБУ и САП стали самым "матерным" протестом в истории Украины

фото: Справжнє

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Справжнє.

Ее, действительно, стало больше. Возможно, это самый "матерный" протест в украинской истории. Вот несколько примеров из двух акций, 23 и 24 июля, в Запорожье:

"На*уя мне система, работающая против меня?!";

"За НАБУ у*бу"/ "За НАБУ *балло набью";

"Вы что у*ели?!"

"Давай по-новой, ВОВА! Все х*йня"

"Ты должен бороться с х*йлом, а не становиться чертом";

"Нам всем п*зда, если голос стихнет".

Как объясняет психологиня Вита Меланич, с точки зрения психологии, у мата много функций. Прежде всего – это язык агрессии, способ обидеть и унизить, но в то же время очень мощный способ эмоциональной разрядки в экстремальных условиях, обезболивание здесь и сейчас.

Напомним, депутат Марьяна Безугла пришла на протест в Киеве: как ее встретили митингующие.