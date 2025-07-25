Акции против уничтожения независимости НАБУ и САП стали самым "матерным" протестом в истории Украины
Нецензурная лексика стала языком политического протеста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Справжнє.
Ее, действительно, стало больше. Возможно, это самый "матерный" протест в украинской истории. Вот несколько примеров из двух акций, 23 и 24 июля, в Запорожье:
- "На*уя мне система, работающая против меня?!";
- "За НАБУ у*бу"/ "За НАБУ *балло набью";
- "Вы что у*ели?!"
- "Давай по-новой, ВОВА! Все х*йня"
- "Ты должен бороться с х*йлом, а не становиться чертом";
- "Нам всем п*зда, если голос стихнет".
Как объясняет психологиня Вита Меланич, с точки зрения психологии, у мата много функций. Прежде всего – это язык агрессии, способ обидеть и унизить, но в то же время очень мощный способ эмоциональной разрядки в экстремальных условиях, обезболивание здесь и сейчас.
Напомним, депутат Марьяна Безугла пришла на протест в Киеве: как ее встретили митингующие.
Офис Президента потребовал от силовиков "уничтожить влияние НАБУ и САП"Все новости »
25 июля 2025, 13:14НАБУ провело обыск у экс-заместителя главы ОП Шурмы в Германии
25 июля 2025, 12:56Россияне около 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: ранена женщина
24 июля 2025, 08:55
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Автокрушение на Калушской трассе: что известно о пострадавших
25 июля 2025, 16:54Фигурант расследования НАБУ и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич находится в Австрии
25 июля 2025, 16:32На Прикарпатье мужчина поджег квартиру своей родственницы
25 июля 2025, 15:5323-летняя жительница Калуша потеряла все деньги на отдаленной работе в интернете
25 июля 2025, 15:20Хотел сделать фото на поезде — 14-летнего жителя Ровно ударило током: парень в реанимации
25 июля 2025, 15:10Усик возглавил "народный" мировой рейтинг боксеров P4P по версии BoxRec
25 июля 2025, 14:55Предприниматель из Харькова создал инновационное производство инклюзивных лифтов
25 июля 2025, 14:54В Ивано-Франковской области погиб народный депутат - ДБР обнародовало кадры с места происшествия
25 июля 2025, 14:48В Тернополе в квартире взорвалась граната, есть погибшие
25 июля 2025, 14:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии