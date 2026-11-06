07:36  06 ноября
В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
11:19  06 ноября
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
12:26  06 ноября
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2026, 18:40

Операция "Карфаген": "Консультанта" отправили под стражу

06 ноября 2026, 18:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

ВАКС взял под стражу заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. До января он будет под стражей

Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

Заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу. При этом ему не предоставили право на внесение залога. Срок содержания под стражей: до 2 января следующего года.

В СМИ считают, что заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александр Демьянчук по делу указан как "Консультант".

Также следует добавить, что СМИ указывают, что "Мексиканцем" на пленках, скорее всего, является Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин - гражданин России, которого украинские и российские правоохранители считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции Украины, которого следствие считает участником преступной организации, разоблаченной в рамках операции "Карфаген".

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции " Карфаген ". В их числе, в частности, руководитель одного из департаментов полиции, а также первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

  • организатор по прозвищу "Криминал",
  • глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",
  • двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",
  • двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
САП ВАКС НАБУ Карфаген
"Мексиканец" искал выход на Клименко: в НАБУ раскрыли детали дела "Карфаген"
06 ноября 2026, 13:28
Крушил телефоны молотком и угрожал расстрелять НАБУ: детали задержания генерала СБУ
06 ноября 2026, 12:04
Дело "Карфаген": НАБУ провело обыски у руководителя полиции Киевщины
06 ноября 2026, 10:52
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Черкасской области грузовик перевернулся и столкнулся с микроавтобусом
06 ноября 2026, 18:59
Отключение света на выходных: в Укрэнерго назвали графики
06 ноября 2026, 18:55
На Кировоградщине мать подозревают в упущении за сыном, получившим тяжелые ожоги
06 ноября 2026, 18:45
Блокировка Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке: двум участникам сообщили о подозрении
06 ноября 2026, 18:23
В Ровно водитель сбил ребенка прямо на переходе
06 ноября 2026, 18:15
Пытался закопать части тела в навозе: в Донецкой области будут судить обвиняемого в убийстве соседа
06 ноября 2026, 17:56
В Днепре в доме 45-летней женщины нашли коноплю, каннабис и самодельный пистолет
06 ноября 2026, 17:47
Четыре года насиловал ребенка: в Николаевской области мужчина получил пожизненное заключение
06 ноября 2026, 17:26
Смертельное ДТП в Ровенской области: будут судить 17-летнего пьяного водителя
06 ноября 2026, 16:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Все блоги »