Операция "Карфаген": "Консультанта" отправили под стражу

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ВАКС взял под стражу заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. До января он будет под стражей

Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

Заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу. При этом ему не предоставили право на внесение залога. Срок содержания под стражей: до 2 января следующего года.

В СМИ считают, что заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александр Демьянчук по делу указан как "Консультант".

Также следует добавить, что СМИ указывают, что "Мексиканцем" на пленках, скорее всего, является Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин - гражданин России, которого украинские и российские правоохранители считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции Украины, которого следствие считает участником преступной организации, разоблаченной в рамках операции "Карфаген".

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции " Карфаген ". В их числе, в частности, руководитель одного из департаментов полиции, а также первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

организатор по прозвищу "Криминал",

глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",

двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",

двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.