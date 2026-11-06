В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой

Фото: Национальная полиция

В Одессе правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который угрожал взорвать гранату и убить полицейских. Мужчина оказался военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть

Об этом сообщили в полиции Одесской области, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел несколько дней назад поздно вечером в одном из многоквартирных домов по улице Семена Палия.

Полицейским позвонил по телефону местный житель и сообщил о соседе, который находился на лестничной площадке с гранатой в руках и угрожал ее применить.

Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина закрылся в квартире. Во время общения он вел себя агрессивно, ругался и угрожал полицейским убийством путем подрыва гранаты.

Попав в дом, правоохранители обнаружили мужчину на внешнем блоке кондиционера за окном квартиры на девятом этаже. После переговоров он вернулся в дом, где его задержали.

Гранату, которую мужчина хранил при себе, изъяли и направили на экспертизу. По предварительному заключению взрывотехников она оказалась учебно-имитационной.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, в Харьковском районе полицейские задержали 49-летнего мужчину, который во время преследования получил гранату и угрожал ее применить. Правоохранители провели переговоры и убедили его отказаться от использования боеприпаса.