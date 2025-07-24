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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал текст нового законопроекта, направленного на усиление системы правопорядка и антикоррупционной инфраструктуры государства

Об этом президент пишет в сообщении для Телеграмм, передает RegioNews.

Речь идет о документе, который, по словам главы государства, "гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства".

Президент отметил ключевые положения инициативы:

"Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП".

Он также отметил, что законопроект имеет сбалансированное содержание и будет подан в Верховную Раду уже сегодня.

Зеленский отдельно подчеркнул важность консолидации украинского общества:

"Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной".

Ранее стало известно, что на сайте парламента обнародован законопроект №13531 под названием "О восстановлении институциональной независимости НАБУ и САП". Его регистрацию подтвердил один из народных депутатов.

Фото: сайт Верховной Рады Украины

Ранее сообщалось, закон №12414: как голосовали нардепы по коррупционным делам.