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25 липня 2025, 08:15

Нардепи шкодують про підтримку закону, що обмежує НАБУ і САП

25 липня 2025, 08:15
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ілюстративне фото: Укрінформ
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Після хвилі суспільного обурення низка народних депутатів публічно визнали, що помилково підтримали законопроєкт №12414, який обмежує повноваження антикорупційних органів — НАБУ і САП

Про це пише УП із посиланням на дописи депутатів у соцмережах, передає RegioNews.

Так, нардепка від партії "Голос" Таміла Ташева зазначила, що її голосування викликало шквал емоцій, "включно з прокльонами". Вона назвала своє рішення непростим і ухваленим "в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості". Наразі вона підтримує законопроєкт №13533, який має відновити всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів.

Жан Беленюк ("Слуга народу") написав, що визнає свою помилку і відчуває особисту відповідальність: "Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко і прозоро".

Його колега по фракції Сергій Штепа пояснив своє голосування тим, що помилково вважав, нібито законопроєкт спрямований на оптимізацію розподілу навантаження між правоохоронними органами, і що текст був узгоджений з міжнародними партнерами.

Ростислав Тістик (також "Слуга народу") підкреслив, що в політиці трапляються помилки, і наголосив на важливості чутливості до суспільного запиту: "Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос".

Василь Мокан заявив, що вважає це голосування своїм "першим серйозним прорахунком за час каденції" та готовий підтримати новий закон, який виправить ситуацію.

Нардеп від "Довіри" Павло Бакунець закликав скликати позачергову сесію Верховної Ради та врахувати позицію громадян. Він наголосив на потребі у кращій концепції регулювання відносин між Генпрокуратурою та САП.

Нагадаємо, напередодні у столиці нардепка Мар'яна Безугла прийшла на мітинг проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП. При цьому сама депутатка підписувала цей документ.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон. Однак Зеленський ввечері 22 липня підписав його.

Українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

23 липня Володимир Зеленський записав звернення. Він заявив, що почув, що кажуть люди на вулицях, і в соцмережах. Президент пообіцяв подати новий законопроєкт про НАБУ і САП.

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