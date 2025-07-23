Зашкварной закон о ликвидации НАБУ и САП может снести Конституционный Суд, - нардеп

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Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, это достаточно реалистично, поскольку при одобрении законопроекта были нарушены статьи четко определенного Регламента.

"Ну что, по факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию - это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде. Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов… но думаю столько еще пока в Раде найдется", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы генпрокурору и "обнуляющий" НАБУ и САП.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена.

Кроме того, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере".

Украинцы в разных городах начали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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