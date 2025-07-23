06:40  23 июля
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
04:20  23 июля
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
02:55  23 июля
Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском
UA | RU
UA | RU
23 июля 2025, 09:00

Зашкварной закон о ликвидации НАБУ и САП может снести Конституционный Суд, - нардеп

23 июля 2025, 09:00
Читайте також українською мовою
фото: golos.com.ua
Читайте також
українською мовою

Конституционный Суд Украины может признать неконституционным скандальный законопроект №12414, фактически ликвидировавший независимость НАБУ и САП

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, это достаточно реалистично, поскольку при одобрении законопроекта были нарушены статьи четко определенного Регламента.

"Ну что, по факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию - это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде. Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов… но думаю столько еще пока в Раде найдется", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы генпрокурору и "обнуляющий" НАБУ и САП.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена.

Кроме того, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере".

Украинцы в разных городах начали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

Читайте также: ЕС, бюджет и война Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП закон Конституционный суд нардеп Ярослав Железняк Зеленский Владимир
Никто никого не ликвидировал: Малюк и Кравченко объяснили, что будет с НАБУ и САП
23 июля 2025, 07:55
Зеленский подписал закон, изменяющий подчинение НАБУ и САП
23 июля 2025, 07:19
В Кабмине впервые прокомментировали решение Совета по НАБУ и САП
22 июля 2025, 21:41
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Армия РФ запустила по Украине более 70 БпЛА: как отработала ПВО
23 июля 2025, 09:25
Сумщина под огнем: 85 обстрелов в сутки, одна погибшая и 10 раненых мирных жителей
23 июля 2025, 09:16
На Полтавщине из-за грозы и сильного ветра обесточены 8 населенных пунктов
23 июля 2025, 08:50
Российские войска атаковали Запорожскую область: разрушена инфраструктура
23 июля 2025, 08:45
Днепропетровщину атаковали 8 БпЛА: есть разрушения, вспыхнули пожары
23 июля 2025, 08:33
На Волыни водитель наехал на школьницу — девушка умерла в больнице
23 июля 2025, 08:21
В Херсонской области россияне убили гражданского, ранены 9 человек
23 июля 2025, 08:15
Никто никого не ликвидировал: Малюк и Кравченко объяснили, что будет с НАБУ и САП
23 июля 2025, 07:55
Враг ударил по рынку на Харьковщине: пострадала женщина
23 июля 2025, 07:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »