Россия атаковала энергетику Житомирской области: обесточено более 650 населенных пунктов

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Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате вражеских ударов без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, энергетики работают над возобновлением электроснабжения для жителей области.

Информации о погибших и пострадавших в результате вражеских ударов пока не поступало.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Попадания вражеских беспилотников зафиксировали на 16 локациях. Еще на 14 локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.