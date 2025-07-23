The Economist критикует: Украина теряет независимость антикоррупционных органов

фото: Офис Президента

Во вторник, 22 июля, The Economist опубликовал критическую статью о ситуации в Украине, связанной с законопроектом №12414. Документ подчиняет независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору, назначаемому президентом, что вызвало широкое возмущение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на саму статью.

Отмечается, что законопроект был принят очень быстро, без полного обсуждения, на поспешном заседании комитета, и за него проголосовали 263 депутата. Против выступили всего 13.

В статье говорится, что в последнее время правительство Украины усилило репрессии против независимых активистов и антикоррупционных органов - заблокировали назначение детектива Александра Цивинского главой БЭБ. После этого правоохранители объявили главе ЦПК Виталию Шабунину подозрение по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах. Кроме того, были организованы рейды против сотрудников НАБУ и САП с обвинениями в коррупции и связях.

Журнал рассказывает, что атака на антикоррупционную инфраструктуру "шокировала даже многих в окружении Зеленского".

Один чиновник предположил, что поспешность и масштаб законопроекта напоминают пресловутые законы о запрете протестов от 16 января 2014 года, один из последних актов правительства Виктора Януковича, прежде чем диктатор был вынужден бежать из Киева на вертолете.

Другой инсайдер предположил, что администрация президента решила воспользоваться моментом безнаказанности и возможностями, недавно несколько благосклонно поставив на свою сторону президента Америки Дональда Трампа после того, как он, казалось, разочаровался во Владимире Путином.

"Теперь внимание сосредоточено на внутренних врагах", – сказал инсайдер.

Источники The Economist предполагают, что настоящим толчком к законопроекту могли стать расследование НАБУ по лицам из окружения президента Зеленского.

Это вызвало беспокойство как внутри украинской власти, так и за рубежом. Евросоюз и послы стран G7 призвали прекратить такие шаги, ведь они угрожают евроинтеграции Украины.

Как известно, на момент написания статьи законопроект 12414 все еще лежал на столе Зеленского, ожидая его подписи. Уже вечером 22 июля президент подписал его.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата.

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. Главы ведомств просили президента ветировать закон.

Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

Читайте также: ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП