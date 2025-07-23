Зеленский бросил не только рядовых для него граждан, но и властные элиты

100% которых ждали и потирали руки, что НАБУ и САП будут полностью ликвидированы.

100% которых ждали и потирали руки, что НАБУ и САП будут полностью ликвидированы.

фото: Офис Президента Украины

На это выделяли денежные средства. На это работала медиа.

Но произошло совсем по-другому.

Зеленский решил сделать эти структуры полностью подчиненными себе. Полный контроль в одних руках.

Ручная прокуратура уже есть. Настало время для ручного НАБУ.

Получилась очень хорошая ручная структура, через которую один единственный человек, обелет всех и каждого.

И не надейтесь, что будут исключения. Придут за всеми.

Так что все, кто вчера радовался ликвидации НАБУ и САП – можете ставить бутылки шампанского назад и готовиться к охоте на вас самих.