Зеленский бросил не только рядовых для него граждан, но и властные элиты
100% которых ждали и потирали руки, что НАБУ и САП будут полностью ликвидированы.
100% которых ждали и потирали руки, что НАБУ и САП будут полностью ликвидированы.
На это выделяли денежные средства. На это работала медиа.
Но произошло совсем по-другому.
Зеленский решил сделать эти структуры полностью подчиненными себе. Полный контроль в одних руках.
Ручная прокуратура уже есть. Настало время для ручного НАБУ.
Получилась очень хорошая ручная структура, через которую один единственный человек, обелет всех и каждого.
И не надейтесь, что будут исключения. Придут за всеми.
Так что все, кто вчера радовался ликвидации НАБУ и САП – можете ставить бутылки шампанского назад и готовиться к охоте на вас самих.
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