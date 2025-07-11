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11 июля 2025, 20:27

Главе ГПК Шабунина объявили о подозрении: ему может угрожать заключение

11 июля 2025, 20:27
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Фото: ДБР
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Стало известно, по каким статьям Шабунина объявили о подозрении. Оказалось, что это, в частности, касается его военной службы

Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает RegioNews.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из общественных активистов по делу об уклонении от военной службы и мошенничества. В официальном сообщении правоохранителей имя не указано, однако обстоятельства указывают на председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

По данным правоохранителей, в 2022 году его мобилизовали, но он долгое время не появлялся на службе. Вместо этого под видом командировок находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав сил обороны. При этом он получал 50 тысяч гривен денежного довольствия.

Также, по версии следствия, активист незаконно использовал внедорожник, ввезенный в качестве гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины. Автомобиль якобы использовался для личных целей.

Ему объявили о подозрении по двум статьям:

  • ч. 4 ст. 409 - уклонение от военной службы в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 190 (в редакции к моменту совершения правонарушения) — мошенничество, совершенное в больших размерах.

Санкции предусматривают наказание в виде до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что у Виталия Шабунина проводили обыски. По данным СМИ, это произошло в двух местах: в военной части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

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