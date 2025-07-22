скриншот с видео

В сети упомянули архивное видео 2019 года, на котором президент Владимир Зеленский призывает граждан сообщать о любых фактах коррупции непосредственно в Национальное антикоррупционное бюро Украины

Соответствующее обращение глава государства обнародовал в соцсетях, передает RegioNews.

Зеленский тогда записал эмоциональное видео, в котором говорил о необходимости не молчать в случае обнаружения злоупотреблений.

"Не надо писать в соцсетях: "Все пропало, Зеленский понаставил своих решал". Нет! Вот горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте!" – заявил тогда Зеленский.

Однако такой призыв вызвал волну критики Совета общественного контроля НАБУ.

В ответ на публикацию Совет обратил внимание, что распространенная информация ошибочна и может ввести граждан в заблуждение. В сообщении говорилось, что НАБУ не рассматривает все обращения по коррупции, а исключительно те, которые касаются уголовных правонарушений, совершенных высшими должностными лицами и представляют угрозу национальной безопасности. Поэтому, отметили в Раде, чрезмерная нагрузка на горячую линию может помешать расследованиям, находящимся в юрисдикции бюро.

"Большинство граждан не знакомы со статьями Уголовного процессуального кодекса, поэтому полностью полагаются на слова президента. Это может дестабилизировать работу органа и вызвать волну недовольства среди населения", — пояснили в Совете общественного контроля.

Также была предложена альтернатива - создать единую универсальную горячую линию, которая могла бы принимать сообщения о коррупционных правонарушениях любого уровня и передавать их в соответствующие инстанции.

Напомним, по закону, НАБУ занимается делами, связанными с чиновниками и масштабной коррупцией, что угрожает государственным интересам.

Ранее сообщалось, что Зеленский еще ни разу не подписывал законы так быстро, как о НАБУ и САП, - нардепка Клименко.