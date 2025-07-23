Никто никого не ликвидировал: Малюк и Кравченко объяснили, что будет с НАБУ и САП

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировали скандальный законопроект №12414, фактически ликвидировавший независимость НАБУ и САП. В СБУ заверили, что это "не ликвидация, а просто возвращение в Конституцию". В то же время, Генпрокурор якобы может подбросить НАБУ и САП "какие-то новые идеи и поделиться опытом"

Об этом высокопоставленные чиновники рассказали на вечернем брифинге для прессы 22 июля, передает RegioNews.

Василий Малюк напомнил, что украинцы живут в правовом государстве, где основным законом является Конституция.

"Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законотворец. То, что они голосовали, это вопрос к нардепам и лучше спросить у них — это будет логично и они дадут какие-то детали. Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать", — заявил глава СБУ.

По его мнению, эти органы и дальше будут независимыми, а Генеральный прокурор "может подбросить какие-то новые идеи" САП и НАБУ, имея опыт обвинения беглого экспрезидента Виктора Януковича.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил журналистам, что эти органы ему не подчиняются.

"НАБУ точно не подчиняется. А что касается САП, то в связи с изменениями, мы одна система. САП, согласно закону Украины "О прокуратуре", как был, так и остается в статусе департамента. Был и есть. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим отдельным производствам, а мы по своим. И будем друг другу помогать", — заверил Руслан Кравченко.

Напомним, 22 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генпрокурору.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена.

Кроме того, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере".

Украинцы в разных городах начали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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