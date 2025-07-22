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22 июля 2025, 14:12

Решение ВР вызвало беспокойство: в ЕС напомнили про условия финпомощи Украине

22 июля 2025, 14:12
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фото: Telegram/Железный нардеп
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Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов - НАБУ и САП

Об этом сообщает спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает RegioNews.

При этом отмечается важность их независимости для дальнейших реформ в стране. По его словам, эти структуры играют ключевую роль в борьбе с коррупцией и должны поддерживать доверие общества.

Мерсье также подчеркнул, что значительная финансовая помощь со стороны ЕС связана с соблюдением Украины стандартов прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Для дальнейшего движения в Европейский Союз важно, чтобы страна имела эффективные механизмы борьбы с коррупцией и сильные институты, обеспечивающие верховенство права. Евросоюз продолжит следить за ситуацией и будет оказывать поддержку в этом направлении.

Накануне правоохранители провели около 80 обысков у сотрудников НАБУ в различных регионах Украины. Представители бюро заявили, что эти следственные действия происходили без надлежащих судебных разрешений. Детективам НАБУ выдвинуты обвинения в государственной измене, незаконной торговле с Россией и коррупции в пользу олигархов. Параллельно активизировалась деятельность Государственного бюро расследований, которое расследует давние ДТП с участием сотрудников НАБУ. Кроме того, проверяется соблюдение режима государственной тайны в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, в Верховной Раде рассматривался законопроект №12414, который по итогам голосов был принят. Свою обеспокоенность действиями украинских силовиков по отношению к антикоррупционному бюро выразили также послы стран "Группы семи", подчеркивая важность сохранения баланса в системе правоохранительных органов Украины.

Ранее сообщалось, почему независимость НАБУ и САП под угрозой.

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