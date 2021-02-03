Нацсовет по телерадиовещанию сообщит провайдерам о необходимости соблюдать решение СНБО о санкциях против "112 Украина", ZIK и NewsOne

И будет мониторить ситуацию

И будет мониторить ситуацию

Фото из открытых источников

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщит провайдерам о необходимости соблюдения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом сообщила председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк в комментарии Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

В санкционных списках речь идет о спутниковых телеканалах "112 Украина", ZIK и NewsOne. Мы должны сообщить нашим лицензиатам-провайдерам. И мониторить ситуацию по выполнению решения СНБО, - заявила Ольга Герасимьюк.

По ее словам, у нескольких компаний, которые указаны в санкционных списках, действительно есть частотные присвоения, но Нацсовет в сентябре 2019 года не продлил им лицензии.

Эти частоты должны быть выставлены на конкурс. Но сейчас, в связи з коронавирусной пандемией, конкурсы приостановлены. А поэтому некоторое время эти частоты простаивают. Как только будет разблокирована возможность проводить конкурсы - мы выставим их и перераспределим согласно требованиям украинского законодательства, - подчеркнула Герасимьюк.

Как сообщалось, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Сам Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.