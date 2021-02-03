У Зеленского заявили, что СНБО получила доказательства финансирования каналов "группы Медведчука" из России

В ОП подчеркнули, что решение СНБО не касается нарушения свободы слова

В ОП подчеркнули, что решение СНБО не касается нарушения свободы слова

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Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против трех телеканалов и их собственника основывается на показаниях и доказательствах по их финансированию государством-агрессором.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в видеокомментарии, который есть в распоряжении "Укринформа", пишет RegioNews.

"Вчера СНБО приняла консолидированное решение о наложении санкций в отношении трех телеканалов и их владельца. Очевидно, что основанием этого стали неопровержимые свидетельства и доказательства, что эти телеканалы уже долгий период времени финансируются государством-агрессором. Соответственно, государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе”, - подчеркнул он.

По его словам, СНБО, получив от СБУ "очевидные доказательства” финансирования соответствующих каналов из Российской Федерации, приняла соответствующее решение относительно санкций.

В то же время Жовква подчеркнул, что решение СНБО не касается нарушения свободы слова.

"Можно взять украинское медиапространство и посмотреть, сколько ежедневно, еженедельно проводится независимых журналистских расследований, направленных против президента, против власти в целом, и они продолжаются, очевидно, будут продолжаться, потому что это свобода и независимость СМИ. Но не стоит путать СМИ, не стоит путать новости и фейки, пропаганду - это совсем разные вещи”, - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чужой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Стало известно, что ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента.

Впоследствии Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.