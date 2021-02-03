09:29  03 февраля
В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
08:56  03 февраля
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам
08:09  03 февраля
ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2021, 13:57 93

У Зеленского заявили, что СНБО получила доказательства финансирования каналов "группы Медведчука" из России

03 февраля 2021, 13:57 93
Читайте також українською мовою
В ОП подчеркнули, что решение СНБО не касается нарушения свободы слова
В ОП подчеркнули, что решение СНБО не касается нарушения свободы слова
Скриншот
Читайте також
українською мовою

Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против трех телеканалов и их собственника основывается на показаниях и доказательствах по их финансированию государством-агрессором.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в видеокомментарии, который есть в распоряжении "Укринформа", пишет RegioNews.

"Вчера СНБО приняла консолидированное решение о наложении санкций в отношении трех телеканалов и их владельца. Очевидно, что основанием этого стали неопровержимые свидетельства и доказательства, что эти телеканалы уже долгий период времени финансируются государством-агрессором. Соответственно, государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе”, - подчеркнул он.

По его словам, СНБО, получив от СБУ "очевидные доказательства” финансирования соответствующих каналов из Российской Федерации, приняла соответствующее решение относительно санкций.

В то же время Жовква подчеркнул, что решение СНБО не касается нарушения свободы слова.

"Можно взять украинское медиапространство и посмотреть, сколько ежедневно, еженедельно проводится независимых журналистских расследований, направленных против президента, против власти в целом, и они продолжаются, очевидно, будут продолжаться, потому что это свобода и независимость СМИ. Но не стоит путать СМИ, не стоит путать новости и фейки, пропаганду - это совсем разные вещи”, - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чужой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Стало известно, что ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента.

Впоследствии Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Украина СНБО Офис президента РНБО СМИ

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua