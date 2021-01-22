"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"

В Украине нередки случаи, когда уже вроде как отремонтированные и даже сданные в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры на поверку оказываются откровенно недоделанными

В Украине нередки случаи, когда уже вроде как отремонтированные и даже сданные в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры на поверку оказываются откровенно недоделанными

"Лично для меня имеет огромное значение, что план "Большого строительства" на этот год даже перевыполнен. 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект уже готовы принимать посетителей. И это только начало", – заявил 29 декабря 2020 года министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. А уже в новом году Минрегион начал серию публикаций, в которой пообещал подробно рассказать об этой национальной программе в каждой области и по каждому объекту.

В то же время инсайдерские источники RegioNews говорят, что в этом "выполнении и перевыполнении" не все так однозначно, как рапортуют ответственные за реновацию социальной инфраструктуры ведомство и его руководитель. Точнее, все совсем неоднозначно, потому что в очень многих случаях получается откровенная имитация бурной деятельности. Это когда уже вроде как отремонтированные и даже сданные в эксплуатацию объекты на поверку оказываются откровенно недоделанными - такими себе хрестоматийными "потемкинскими деревнями" с яркими фасадами снаружи и очень потрепанными внутри.

Здесь следует пояснить, что глава Минрегиона Алексей Чернышов с июня прошлого года активно включился в "схемы" "Большого строительства". Напомним, что именно в июне был создан Координационный совет "Большого строительства", в который, в частности, вошел и Чернышов. А после выборов-2020 Чернышов получил дополнительные рычаги влияния на ход "Большого строительства".

Во-первых, по должности министр развития громад и территорий может давить на руководство этих самых "громад и территорий" - на ОГА, а через них и частично на выборных руководителей. Во-вторых, Чернышов получил полный контроль над Госархстройинспекцией (ГАСИ), которую не спешит ликвидировать, а, следовательно, и надзор над всеми децентрализованными органами ГАСК. Оба рычага Чернышов использует для того, чтобы творить свои "потемкинские деревни" - объекты социальной инфраструктуры под давлением министра в спешке открываются для галочки. Для этого задействованы и органы ГАСК, чтобы выдать разрешение там, где его нельзя выдавать, и ОГА, чтобы организовать торжественное открытие и "победный" отчет для президента. Хотя уже в декабре было понятно, что "Большое строительство" в сфере социнфраструктуры Чернышов провалил.

При этом "красивую картинку", которую показывают президенту Владимиру Зеленскому, видят только на Банковой, но на местах избиратели прекрасно знают, что скрывается за красивыми фасадами. И соответственно экстраполируют свое разочарование в "Большом строительстве" на того же Зеленского и его рейтинг. По сути, как реализатор "Большого строительства" Чернышов "по-крупному" подставляет президента. Чтобы не быть голословными, мы решили на местах в нескольких регионах проверить и по возможности разоблачить всю эту "показуху".

Херсонская область

Одним из самых громких подтверждений этому - показательный случай на Херсонщине, где без детсада "Лелеченя" вынужденно остаются почти 160 детей в Ивановской поселковой громаде. Его закрыли на реконструкцию в июле 2020 года в рамках президентской программы "Большое строительство", завершить работы руководство местной ОГА пообещало сначала 15 октября, а затем - 10 декабря.

В итоге в январе 2021-го периметр здания "Лелеченя" до сих пор не вымощен, во многих помещениях внутренние работы даже не начинались, а система отопления, полы и двери - отсутствуют. В доказательство имеются соответствующие фото, сделанные местным изданием "Новый день". И это притом что месяц назад и.о. главы Херсонской ОГА Сергей Козырь сообщил, что строительная готовность детсада в Ивановке, за которую отвечал подрядчик, ООО "Инвестиционно-строительное предприятие "Гарант" из Новой Каховки, составляла 90%.

Фото: Олег Батурин

"Хоть я и не строитель, но готовность объекта явно не 90%. К тому же, некоторые работы в ясли-саду проведены некачественно. Сразу после того как на нем перестелили кровлю, она снова потекла, и мы вернулись к той проблеме, с которой все начиналось. Также после первого же дождя частично смыло краску на свежепокрашенном фасаде", - пожаловалась в январе журналистам начальница отдела образования, культуры, молодежи и спорта Ивановского поселкового совета Наталья Максак. И добавила, что сейчас в поселке осталось действующим только одно дошкольное учреждение, который явно не может вместить всех желающих.

Фото: Олег Батурин

Запорожская область

В соседней южной области - Запорожской - программа "Большое строительство" охватила почти 60 объектов. Кроме ремонта дорог и завершения строительства многострадальных мостовых переходов через Днепр, власти планировали реконструкцию или капитальный ремонт в школах, детских садах, приемных отделениях медицинских учреждений, дворца культуры и бассейна. Также строились спортивные площадки и школьные стадионы. Впрочем, по итогам 2020 года область попала в пятерку регионов, которые хуже всех осваивали бюджетные средства, предусмотренные "Большим строительством", - смогли потратить лишь треть выделенных денег. Однако именно то, как расходовались эти деньги, вызывает еще больше вопросов.

Так, недавно новоназначенный глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух посетил с рабочей поездкой Мелитополь, где встретился с новым мэром (в недавнем прошлом был первым заместителем главы ОГА) Иваном Федоровым. Кроме различных рабочих совещаний, господин Старух также лично присутствовал на торжественном открытии детского сада "Сонечко" после его реконструкции в рамках программы "Большое строительство".

Не будем останавливаться на пафосных словах областных чиновников на открытии садика, громких речей с благодарностью президенту Зеленскому и тому подобное – на этом мероприятии госслужащие ничего нового не сказали. Но умолчали они о том, что садик, по данным мелитопольских СМИ, официально не ввели в эксплуатацию. Якобы подрядчик не успел завершить все работы и освоить деньги до конца прошлого года.

Странная ситуация возникла и с реконструкцией спортивной площадки гимназии №8 в городе Запорожье. По информации местных СМИ, еще в начале прошлого года один из депутатов Запорожского облсовета за средства депутатского фонда пробил проект реконструкции этого объекта, а городской совет даже успел провести тендер и найти подрядчика на проведение работ. За несколько месяцев, когда уже реконструкция началась, этот объект был включен в программу "Большое строительство". Общая сумма реконструкции – почти 23 млн грн.

Фото: Денис Нечипуренко

Спортивную площадку сдали в эксплуатацию в октябре 2020-го. Как и всегда, красные ленты под пафосные речи перерезали местные чиновники. Однако запорожцы имеют много вопросов к качеству работ: в частности, граждане уверяют, что газонное покрытие поля уже начало пропадать, а забор, которым обнесен объект, – очень шаткий, тонкий и ненадежно установлен. Зато зеленый.

Фото: Денис Нечипуренко

Днепропетровская область

В Никополе Днепропетровской области еще в мае 2018 года началось возведение "с нуля" спортивно-оздоровительного комплекса с двумя 25-метровыми бассейнами. Впрочем, за два года дальше фундамента дело не сдвинулось. Общая стоимость - 133 млн грн, должны были сдать готовым объект до конца 2019 года.

Реконструкция Томаковской опорной школы также не завершена. Летом 2019-го областная власть рапортовала о том, что выполнена половина работ, следовательно, должны были открыть школу в апреле 2020 года. Впрочем, школа не работает, и лишь снова отчитываются об очередном этапе выполненных работ.

Фото: adm.dp.gov.ua

Одесская область

В рамках "Большого строительства" все никак не достроится детсад в элитном селе Крыжановка Лиманского района. Близкую его сдачу еще обещал предыдущий глава ОГА Максим Куцый, уволенный в начале ноября прошлого года, но воз с садиком в Крыжановке, что называется, и ныне там.

В рамках "Большого строительства" в Одесской области до конца 2020-го для трех опорных больниц было запланировано закупку ангиографов, компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов и эндоскопов. При этом распоряжением Кабмина Одесская городская клиническая больница №10 была определена в качестве опорной. Это предусматривает развитие в данных медучреждениях ургентной кардиологической помощи, но оснащение нового отделения оборудованием и мебелью идет за средства городского бюджета.

Фото: izbirkom.org.ua

Интересно, что отделение должно открыться в январе, но кто-то с кем-то не договорился. Оказалось, что ремонт на первом этаже выполнен (там будет диагностика), оборудование завезено, однако второй и третий этажи, где должны лежать больные, не готовы. Ремонт этих этажей запланирован уже на 2021-й, по поводу чего чиновники еще будут совещаться.

Итак, бравурные реляции Чернышова о выполнении "Большого строительства" и реальное состояние включенных в программу социальных объектов – это, как говорят в той же Одессе, две большие разницы. И торжественное перерезание красных ленточек во время распиаренной их сдачи еще совсем не означает факт пригодности этих объектов для нормальной эксплуатации, чему мы привели лишь несколько примеров. Более того, в настоящей "глубинке" мало кто вообще может проверить фактическое состояние выполненных работ, ведь ни центральные, ни региональные СМИ туда не доезжают. Вот и остается доверять постановочным селфи на ремонтах власть имущих, хотя это – тот еще "фактчекинг".

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях при реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используется для потребностей украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали. Наконец, в публикации "Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом" мы подвели итоги выполнения национальной программы в 2020 году, когда пиар на "Большом строительстве" зашкаливал, но привел к противоположному результату – лишь к падению рейтинга президента.