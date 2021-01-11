США ввели санкции против Дубинского и еще семи граждан Украины за вмешательство в выборы

Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена"

Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена"

Фото: из открытых источников

Соединенные штаты Америки ввели санкции против семи граждан Украины и ряда организаций за вмешательство в выборы в США. Среди лиц, против которых ввели санкции, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Об этом сообщает Минфин США, передает RegioNews.

Известно, что в санкционном списке США 7 граждан Украины и 4 украинских информационных ресурса.

Санкции введены против Александра Дубинского, Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора Константина Кулика, народного депутата 8 созыва Александра Онищенко, Антона Симоненко, бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко и Петра Журавля.

Информационные ресурсы:

ООО "Эра-Медиа";

Информагентство Only News;

Nabuleaks;

ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа").

Санкции наложены на всех, кто был причастен к публикации "пленок Байдена и Порошенко", а также занимался разоблачением деятельности родственников новоизбранного президента США Джо Байдена в Украине.

Теперь из-за санкций вся собственность и имущественные права этих лиц, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются счёта любых юридических лиц, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам.

Напомним, 19 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач представил на пресс-конференции так называемые "пленки Порошенко" — записи якобы разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшем главой Госдепа США Джоном Керри в 2015 и 2016 годах.

Помимо прочего, на записях звучит обещание якобы Байдена посодействовать траншу в $1 млрд Украине в обмен на увольнение с должности тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.

10 сентября 2020 года США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы.