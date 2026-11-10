Россияне атаковали Запорожье: ранена женщина
Во вторник, 10 ноября, российские войска нанесли удар по Запорожью
Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
В результате атаки ранения получила 57-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Других подробностей о последствиях атаки нет.
Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области. Погибли два человека. В Ладыжинской громаде объявили трехдневный траур.
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