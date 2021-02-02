Разумков официально объявил об исключении Дубинского из фракции "слуг"

Соответствующее заявление спикер сообщил на первом заседании пятой сессии Рады

Соответствующее заявление спикер сообщил на первом заседании пятой сессии Рады

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня, 2 февраля, официально объявил об исключении народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

Об этом спикер заявил во время заседания пятой сессии Рады, передает RegioNews.

Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - сообщил Разумков.

Отмечается, что теперь Дубинский должен изменить место в парламенте на то, которое отведено для внефракционных.

Как сообщалось ранее, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа".

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.

Арахамия рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из "Слуг народа".

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского.