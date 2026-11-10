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10 ноября 2026, 13:25

Зеленский анонсировал новую помощь от ЕС и логистические решения для Киева

10 ноября 2026, 13:25
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре

Об этом глава государства сообщил по итогам доклада премьер-министра Сергея Корецкого, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Европейская комиссия уже приступила к согласованию конкретных шагов, которые должны помочь украинским городам и общинам пережить зиму в условиях российских атак.

Президент поблагодарил главу Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и ее команду за поддержку Украины.

Отдельно Зеленский сообщил, что премьер-министр вместе с министром внутренних дел Иваном Выговским и секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают альтернативные логистические решения для Киева и определенных областных центров.

Глава государства также отметил работу Национальной полиции, ГСЧС и других служб, вовлеченных в реализацию мероприятий поддержки городов и общин.

Кроме того, в течение следующих недель Украина готовится к двусторонним переговорам с европейскими партнерами и сотрудничеству с международными финансовыми институтами.

"Будут дополнительные шаги, которые усилят наше государство", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее глава государства заявил, что Россия пытается разъединить Украину по Днепру, атакуя мосты и энергетическую инфраструктуру. Зеленский отметил необходимость эффективного взаимодействия между центральной и местной властью для защиты населения.

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