Зеленский анонсировал новую помощь от ЕС и логистические решения для Киева
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре
Об этом глава государства сообщил по итогам доклада премьер-министра Сергея Корецкого, передает RegioNews.
По словам Зеленского, Европейская комиссия уже приступила к согласованию конкретных шагов, которые должны помочь украинским городам и общинам пережить зиму в условиях российских атак.
Президент поблагодарил главу Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и ее команду за поддержку Украины.
Отдельно Зеленский сообщил, что премьер-министр вместе с министром внутренних дел Иваном Выговским и секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают альтернативные логистические решения для Киева и определенных областных центров.
Глава государства также отметил работу Национальной полиции, ГСЧС и других служб, вовлеченных в реализацию мероприятий поддержки городов и общин.
Кроме того, в течение следующих недель Украина готовится к двусторонним переговорам с европейскими партнерами и сотрудничеству с международными финансовыми институтами.
"Будут дополнительные шаги, которые усилят наше государство", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее глава государства заявил, что Россия пытается разъединить Украину по Днепру, атакуя мосты и энергетическую инфраструктуру. Зеленский отметил необходимость эффективного взаимодействия между центральной и местной властью для защиты населения.