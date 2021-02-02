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02 февраля 2021, 17:17 223

Содержание КСУ очевидно не соответствует уровню эффективности его деятельности, - Совгиря

02 февраля 2021, 17:17 223
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Сегодня не состоялось заседание Большой палаты КСУ из-за отсутствия кворума
Сегодня не состоялось заседание Большой палаты КСУ из-за отсутствия кворума
Фото из открытых источников
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Постоянный представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря подняла вопрос об учете рабочего времени судей КСУ и детальное информирование об их деятельности – поскольку они от 27 октября 2020г. не приняли ни одного решения.

Об этом Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Народный депутат, постоянный представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила, что объявленное ранее заседание Большой палаты КСУ не состоялось в связи с отсутствием кворума, "так как несколько судей КСУ просто не пришли на пленарное заседание Суда".

В частности, сегодня должны были рассматриваться дела о толковании преамбулы Конституции Украины относительно термина "достойные условия жизни" и о конституционности изменений в Регламенте ВРУ относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры.

В связи с этим возникает сразу ряд вопросов, в частности относительно учета рабочего времени судей КСУ и обнародования более подробной информации о деятельности Конституционного Суда, судей, из-за отсутствия которых срывается проведение заседаний, о причинах их фактического неучастия в работе Суда.

По нашему убеждению, граждане имеют право знать такую информацию о деятельности КСУ, ведь на его финансирование и на выплату вознаграждения судьям тратятся значительные средства, размер которых по закону не зависит от результативности деятельности Суда, - написала Совгиря.

Она добавила, что после принятия решения от 27.10.2020 года относительно антикоррупционного законодательства Суд не принял ни одного решения, в том числе и в текущем году.

Однако уже сейчас утвержденная на 2021 год смета Конституционного Суда составляет 315,4 млн.грн., то есть содержание Суда обходится государству почти 900 тыс.грн. ежедневно, что очевидно не соответствует уровню эффективности его деятельности, - подытожила депутат.

Как сообщалось, Ольга Совгиря подчеркнула: отстранение от должности председателя КСУ не блокирует деятельность Конституционного Суда. При отсутствии председателя Суда его обязанности исполняет заместитель.

Напомним, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

судьи Слуга народа Верховная Рада нардеп КСУ

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