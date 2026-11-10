Фото: ГПСУ

В Винницкой области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Молдовой через Днестр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Нарушителями оказались жители Черкасской, Киевской, Одесской и Львовской областей от 25 до 52 лет.

Мужчины заранее спланировали маршрут. Местом встречи выбрали город Бар Винницкой области, где приобрели две резиновые лодки для переправы через Днестр.

По дороге к границе они пытались обходить блокпосты, чтобы избежать встречи с правоохранителями. Однако пограничники обнаружили и задержали группу еще до пересечения госграницы.

Всех пятерых мужчин привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать из Украины с поддельным свидетельством о рождении третьего ребенка. Он признался, что купил документ через Telegram.