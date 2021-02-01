Нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа" сегодня, 1 февраля

Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа" сегодня, 1 февраля

Фото: из открытых источников

Народного депутата Александра Дубинского, против которого ранее Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции, исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.

Известно, что за исключение Александра Дубинского проголосовали 198 "слуг народа", еще 29 нардепов высказались против. 19 народных депутатов вообще не голосовали.

Основанием для исключения Дубинского из фракции стали Американские санкции и открытие Офисом генпрокурора двух уголовных производств, касающихся уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Теперь официальное решение фракции об исключении Александра Дубинского из "Слуги народа" должен объявить Дмитрий Разумков, это может произойти уже 2 февраля.

Александр Дубинский после исключения из фракции вышел к журналистам и призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции "Слуга народа".

Мы увидели истинные лица политических актёров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем", - заявил нардеп.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Позже стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию "Axios" заявил, что народным депутатам, которые вмешивались в выборы в США, грозит уголовное дело и лишение мандатов.