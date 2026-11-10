В Житомире в лицее подрались девятиклассницы: что известно об инциденте

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомире правоохранители выясняют обстоятельства потасовки между ученицами девятого класса одного из местных лицеев. Инцидент произошел 9 ноября непосредственно в учебном заведении

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, словесный конфликт между девятиклассницами перерос в драку. Вмешаться и прекратить стычку удалось работникам лицея.

События выясняют ювенальные инспекторы Житомирского районного управления полиции №1 и инспектор службы образовательной безопасности управления патрульной полиции в Житомирской области.

Участниц конфликта уже установили.

По результатам проверки правоохранители предоставят события соответствующую правовую квалификацию.

Напомним, 3 ноября на территории коммунального предприятия "Николаевводоканал" произошел конфликт между двумя работниками. По факту инцидента было начато внутреннее служебное расследование. О ситуации также сообщили наблюдательный совет предприятия.