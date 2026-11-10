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10 ноября 2026, 10:53

Во Львовской области автомобиль столкнулся с повозкой: травмированы два человека и двое лошадей

10 ноября 2026, 10:53
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Фото: полиция
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ДТП произошло 9 ноября около 17:50 на трассе Киев — Чоп в селе Старый Милятин Золочевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился 34-летний житель Киевской области, и гужевая повозка.

В результате аварии травмировались два жителя района в возрасте 33 и 52 года, находившиеся на повозке. Обоих госпитализировали.

Также травмы получили двое лошадей. Впоследствии родственники владельца животных забрали их с места ДТП.

По факту аварии открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 2 ноября в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.

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