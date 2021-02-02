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02 февраля 2021, 16:05 73

ТОП-10 лучших глав ОГА по версии RegioNews

02 февраля 2021, 16:05 73
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Нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль, который с августа 2019-го по февраль 2020 года был председателем Ивано-Франковской ОГА, возглавил рейтинг лучших глав областных государственных администраций по версии RegioNews. По 25-балльной шкале он получил 21 балл.

Вторую и третью строчки рейтинга занимают нынешние руководители Запорожской ОГА Александр Старух (20 баллов) и Полтавской ОГА Олег Синегубов (19 баллов).

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий занимает четвертую строчку рейтинга, у него по пяти критериям 18 баллов.

Далее в десятке лучших глав областей с одинаковой оценкой в 17 баллов следуют: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, глава Житомирщины Виталий Бунечко, руководитель Закарпатья Анатолий Полосков, глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко, глава Николаевской ОГА Виталий Ким и уже бывший глава Винницкой области Владислав Скальский.

С полным рейтингом глав ОГА, критериями оценки чиновников и подробной информацией по каждому главе облгосадминистрации читайте в нашем проекте "Вся президентская рать".

Напомним, что ранее RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

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