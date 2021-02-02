ТОП-10 лучших глав ОГА по версии RegioNews

RegioNews составил собственный рейтинг губернаторов, которых назначил президент Владимир Зеленский с начала своей каденции

RegioNews составил собственный рейтинг губернаторов, которых назначил президент Владимир Зеленский с начала своей каденции

Нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль, который с августа 2019-го по февраль 2020 года был председателем Ивано-Франковской ОГА, возглавил рейтинг лучших глав областных государственных администраций по версии RegioNews. По 25-балльной шкале он получил 21 балл.

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