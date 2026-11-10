Фото: Нацполиция

В Киеве задержан мужчина, изнасиловавший женщину. Теперь ему будет грозить заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

49-летний мужчина приехал в гости к своему знакомому. Хозяина дома не было, поэтому он остался с его сожительницей. Они устроили застолье с алкоголем. Наконец он изнасиловал женщину.

В результате нападения женщина получила травмы и была госпитализирована. Пока она под наблюдением медиков.

"Мужчине поставлено в известность о подозрении, на время следствия он будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.