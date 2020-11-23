"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского

Откровения экс-министра финансов и бывшего советника главы ОП Игоря Уманского о разворовывании средств, выделенных "Укравтодору" на дорожное строительство, наделали шума и поставили под сомнение главную программу президента Владимира Зеленского "Большое строительство"

Откровения экс-министра финансов и бывшего советника главы ОП Игоря Уманского о разворовывании средств, выделенных "Укравтодору" на дорожное строительство, наделали шума и поставили под сомнение главную программу президента Владимира Зеленского "Большое строительство"

Главные официальные кураторы "Большого строительства" заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков вместе с другими "слугами народа" пошли на телевидение, чтобы защищать программу, но все их аргументы были сомнительны – самым "ярким" было то, что Уманского обозвали "алкоголиком". В свою очередь, еще один член Координационного совета "Большого строительства" - министр развития общин и территорий Алексей Чернышов - начал рапортовать о едва ли не 95% готовности объектов, хотя по факту она составляет 64%. Молчаливым остался лишь помощник Тимошенко Юрий Голик, которого называют главной движущей силой всех внутренних процессов "Большого строительства".

Спустя неделю после громких заявлений Игоря Уманского о "дорожном картеле" и закатанном в асфальт "ковид-фонде" о "Большом строительстве" говорят практически все. RegioNews уже детально описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. Говорили о том, как Кирилл Тимошенко, Юрий Голик, Александр Кубраков и Алексей Чернышов подставили президента Владимира Зеленского, и причем здесь глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк.

Но отдельно стоит остановиться на, собственно, схемах, которые существуют в дорожной отрасли под возможным прикрытием "Укравтодора" и кураторов из Офиса президента. А также рассказать о "дорожном картеле", который получает жирные тендеры с ведома кураторов из ОП, "Укравтодора" и Минрегиона.

Что за "дорожный картель"

"По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – "любимцы судьбы", или "картель" как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", – писал Уманский в своем Facebook.

Если проанализировать тендеры, то шесть компаний "дорожного картеля" – это, скорее всего, "Ростдорстрой" Евгения Коновалова и Юрия Шумахера (близкие к мэру Одессы Геннадию Труханову), которая вместе с "Киевшляхбудом" входит в компанию RDS; группа компаний "Автострада" Максима Шкиля (человек, близкий к Владимиру Гройсману); ООО "Автомагистраль-Юг" Валерия Короткова и Олега Наливанного, близких к Юрию Шумахеру и мэру Одессы ГТруханову; "дочка" турецкой Onur - "Онур"; ООО "ПБС", связанная с Игорем Коломойским, и ООО "Техно-Буд-Центр" Юрия Ханина и Андрея Яремы.

Многие из компаний как, например, "Автострада" и "Ростдорстрой", по информации СМИ, фигурировали в расследованиях, скандалах и уголовных делах за подделку тендерной документации и завышение стоимости работ.

Наиболее успешная из "картеля" так называемая "тройка фаворитов" - это "Онур", "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой", которые разыгрывают между собой приблизительно 75% дорожных тендеров. Суммы там и правда космические. В 2020 году "Автомагистраль-Юг" освоит 23 млрд грн, "Онур" - 20,7 млрд грн, а "Ростдорстрой" - 6,5 млрд. Четвертым идет "ПБС" - 6,2 млрд грн.

Это стало возможным при прямом покровительстве в кабинетах Офиса президента. Известно, что помощник Тимошенко Юрий Голик вместе с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым множество раз пиарил дороги, по которым тендеры получали компании "картеля" им. Уманского. Представители "Онур", как пишут в профильных телеграм-каналах, имеют прямой выход на Кирилла Тимошенко и Андрея Ермака, как и одесские "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой".

Какие схемы существуют на строительстве дорог

Существует множество способов заработать на дорогах. При любом строительстве расходы на асфальтобетонную смесь и работы составляют 60% от общей стоимости. Остальные 40% - это прибыль компании на тендере. По информации профильных телеграмм-каналов, из этой прибыли за "удачные тендеры" компании из "картеля" якобы платят 10-12% откатов.

Схемы субподрядов, дополнительных соглашений, наценок на асфальтобетонной смеси – это реальность, в которой строят украинские дороги. Иногда даже с просроченными сроками, за что "дорожный картель" награждают дополнительными тендерами.

Схема "допсоглашений"

Трасса в Харьковской области Р-51 "Мерефа - Лозовая - Павлоград". Объект проходит по программе "Большое строительство дорог". Тендер по текущему среднему ремонту трассы по всей протяженности был проведен еще 3 мая 2019 года. Победитель - "Автомагистраль-Юг" - один из крупных игроков рынка, очень успешный в тендерах. Стоимость подряда – 1,878 млрд грн. Договор был подписан 6 мая 2019 года. Закупку проводила Служба автомобильных дорог в Харьковской области.

В декабре 2019-го САД в Харьковской области провела "дополнительную закупку" по текущему среднему ремонту трассы Р-51. Этот подряд на 204 млн грн также получила компания "Автомагистраль-Юг". В тендерной документации по ссылке нет никаких указаний, для чего нужно проводить "дополнительную закупку". По сути, "Автомагистраль-Юг" получила "на освоение бюджета" дополнительные 10% от начальной стоимости подряда по трассе Р-51.

Похожая история и в Запорожской области. Трасса Н-30 "Васильевка-Бердянск". 29 января 2019 года подряд по ремонту участка этой трассы км 80 + 784 - км 128 + 866 получила компания "Онур" - еще один крупный игрок. Стоимость подряда – 643,5 млн грн, работы следовало завершить до 31 марта 2020 года. "Онур" этот подряд провалил: до указанного срока работы не были выполнены. 12 октября 2020 года САД в Запорожской области подписала с "Онур" дополнительное соглашение, по которому стоимость подряда была уменьшена до 536 млн грн. При этом, судя по документации на странице закупки, "Онур" и Запорожский облавтодор так и не согласовали новый финальный срок завершения работ по этому подряду.

19 ноября 2020 года Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области подписала дополнительное соглашение по выполнению работ на трассе Н-11 с компанией "Автомагистраль-Юг". Соглашение касается участка трассы на отрезке 112 км - 127 км. Стоимость сделки - 81,4 миллиона гривен. Срок выполнения работ указан 31 декабря 2020 года.

"Основной" тендер по этой трассе Н-11 САД в Днепропетровской области провела 30 июня 2020 года. Ожидаемая стоимость закупки была 313 млн грн, а победитель "Автомагистраль" "просадила" цену сразу до 275 миллионов. И срок выполнения работ был указан - 31 декабря 2021 года.

Показательный момент, что 30 июля 2020 года САД в Днепропетровской области подписала с "Автомагистралью" соглашение об "улучшении условий финансирования" работ, содержание которого не отражено на странице закупок.

Можно предположить, что чиновники САД в Днепропетровской области и "Автомагистраль" вступили в сговор, в рамках которого "Автомагистраль" сможет "освоить" 81 млн грн без фактического контроля за ходом выполненных работ.

Обращение за "дофинансированием" - еще один финт. Компания "Техно-буд-Сервис" получила подряд на 117,2 млн без открытых торгов, в качестве дофинансирования работ по выигранному летом тендеру на ремонт дороги М-19 на 1,17 млрд.

Изначально компания занизила свое тендерное предложение, а затем обратилась за дофинансированием. По сути, компания занижает предложение, чтобы выиграть тендер. Потом обращается за дофинансированием и компенсирует затраты с "профитом".

Схема "субподрядчиков"

По трассе Н-30 "Васильевка-Бердянск" в Запорожской области есть и другой провальный кейс. Фигурант - компания "Альтком" Владислава Гельзина (компанию связывают с известным деятелем времен Виктора Януковича Борисом Колесниковым). 16 апреля 2020 года САД в Запорожской области подписала с "Альткомом" по результатам тендера договор на ремонтные работы по трассе Н-30, участок км 112 + 026 - км 143 + 003, стоимость подряда - 629 млн грн.

Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2021 года.

19 октября "Альтком" и САД в Запорожской области подписывают изменения к соглашению, согласно которому "Альтком" взял себе дополнительных субподрядчиков - компанию "ООО Агрострой Жашков" и "ТБД", стоимость услуг которых не должна превысить 6 млн грн. В первоначальной редакции договора на работы не было никаких субподрядчиков. Соответственно - ремонт этого участка трассы Н-30 не будет выполнен в срок. "Альтком" сделал вид, что сам не справится и через субподрядчиков освоит дополнительные деньги.

САД в Днепропетровской области 14 июля 2020 года провела тендер по ремонту участка трассы М-04. Победила "Автомагистраль", которая предложила цену 1,85 млрд грн, хотя стартовая была – 2,17 млрд.

Нюанс в том, что в соглашении по этой закупке сразу прописали опцию, благодаря которой победитель торгов может привлекать субподрядчиков без контроля заказчика. Соглашение по этой закупке также не предусматривает квалификационных критериев (то есть оборотные средства, количество имеющейся техники и работников, опыт работ и т.п.) для победителя торгов.

Также в договор о выполнении работ были внесены пять изменений "об улучшении условий закупки", без детализации, о каких именно "улучшениях" договорились между собой "Автомагистраль" и САД в Днепропетровской области, по трассе - М-04.

Фактически все говорит о возможном сговоре САД и представителей "дорожного картеля". При этом стоит напомнить, что ранее СМИ уже отмечали, что кадры в областные САД назначали при непосредственном участии Кубракова, советником которого был Голик. Логично предположить, что люди на госслужбу могли назначаться, в том числе, с учетом интересов "картеля".

Таким образом, нетрудно заметить, что компании из так называемого "картеля" при помощи заключения дополнительных соглашений и привлечения субподрядчиков в рамках программы "Большое строительство" получают доступ к освоению воистину огромных сумм, исчисляющихся миллиардами. И в том, как эти деньги осваиваются, вполне могут быть замешаны высокопоставленные чиновники из Офиса президента, то есть из ближайшего окружения Зеленского. Учитывая, как серьезно глава государства относится к "Большому строительству", ему остается только посочувствовать. Ведь недобросовестное окружение просто подставляет его.

Причем описанные выше схемы далеко не единственные, которые можно проследить в реализации программы "Большом строительстве". В ближайших публикациях мы обязательно продолжим эту тему.