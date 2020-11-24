Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги

Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков отбиваются от критики заявлениями о рекордах: «Укравтодор» построит в 2020-м году 3900 км дорог. Хотя изначально заявлено было о постройке 6500 км

Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков отбиваются от критики заявлениями о рекордах: «Укравтодор» построит в 2020-м году 3900 км дорог. Хотя изначально заявлено было о постройке 6500 км

Мы уже писали ряд статей на тему существующих схем при реализации президентской программы "Большое строительство" - Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством", а также "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского.

На очереди наш рассказ о том, как чиновники автодоров сами рисуют цены на стройматериалы, а фирмы "дорожного картеля" осваивают бюджеты за еще не выполненные ремонтные работы.

Схема "плавающей стоимости"

Региональные автодоры должны самостоятельно устанавливать ожидаемую стоимость работ по ремонту дорог. Для этого им нужно учитывать цены на материалы для их выполнения, к примеру, щебня или битума. Причем подобные расчеты областные автодоры могут проводить не в целом по стране, а для каждого отдельно взятого региона.

Теоретически, мониторить такие цены для автодоров должно ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина". И лишь на основе информации этого института должностные лица региональных автодоров могут определять, сколько стоят основные дорожно-строительные материалы. Но на самом деле чиновники сами "рисуют" цены на стройматериалы, а соответственно – и стоимость работ по ремонту дорог. А насколько широка фантазия чиновников в этом вопросе, мы можем посмотреть на примерах тех же закупок битума.

Так, Кременчугский автодор 26 июня купил 330 тонн битума за 3,8 млн грн, или же за 11,51 тыс. грн за тонну. Перед этим, 23 июня, Херсонский облавтодор приобрел 500 тонн битума за 5,83 млн грн, или же за 11,65 тыс. грн/тонна. Также 26 июня Винницкий облавтодор купил 1 тысячу тонн битума за 12,34 млн грн, или уже за 12,34 тыс. грн/тонна. Наконец, 3 июля Харьковский облавтодор рассчитался за 600 тонн битума на сумму в 7,56 млн грн, то есть тонна такого же стройматериала обошлась в 12,6 тысяч. А в тот же день Донецкий облавтодор вообще захотел купить 600 тонн битума за 7,86 млн грн, или за 13,1 тыс. грн/тонна.

Одним словом, лишь за считанные дни в воображении разных чиновников стоимость одного и того же стройматериала выросла на 14%, причем буквально на ровном месте, так как никаких изменений на рынке стройматериалов в это время не происходило от слова совсем. Выходит так, что автодоры попросту рисуют себе цены на тот же битум "от фонаря", хотя цифры в свои "прайсы" ставят вполне конкретные. А это в свою очередь влияет на наценку при работах. Однако руководителям местных автодоров следует помнить "правило деления" и то, кто их назначил на должности.

Пиар Голика и успехи "картеля"

Юрий Голик в марте посетил Луганщину. На сайте "Большого строительства" и на его странице в Facebook от 1 марта 2020 года есть сообщения о начале работ на трассе Н-26 в Луганской области на участке 148 км - 158 км. Голик при этом отмечает, что стоит задача сделать всю трассу как в Харьковской, так и в Луганской области.

Здесь речь идет о подряде на 43 млн грн, который был разыгран на тендере 11 ноября 2019-го. Победителем стала компания "Евродор". 16 июля 2020-го САД в Луганской области провела тендер на капитальный ремонт участка этой трассы 161 км - 167 км по ожидаемой стоимости 171,8 млн грн. Победила та же компания "Евродор", которая дала цену в 158 млн грн.

14 августа САД Луганской области провел тендер на текущий ремонт участка трассы Н-26 265 км - 300 км ожидаемой стоимостью 962,8 млн грн. В финал этого тендера прошли только компании из так называемого "дорожного картеля". Победила "Онур", которая дала цену 912 млн грн.

18 августа САД Луганской области разыграла другой тендер по трассе Н-26 - по текущему среднему ремонту участка 230 км - 265 км. Ожидаемая стоимость была 1,007 млрд грн. В финал торгов вновь прошли "фавориты". Победила "Онур", давшая 959,9 млн грн.

20 августа состоялся тендер по ремонту этой же трассы Н-26 на участке 195 км - 230 км ожидаемой стоимостью 780 млн грн. В финал прошла еще одна компания из "фаворитов", на которых намекает Уманский: здесь победила "Автомагистраль - Юг", давшая цену 734 млн грн. А 2 ноября та же САД в Луганской области объявила новый тендер по трассе Н-26 на 165,8 млн грн. Аукцион назначен на 3 декабря. Так что получается, что в этом году саму трассу отремонтировать не успеют, а вот бюджет освоить смогут вполне.

На манеже все те же

Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков отбиваются от критики заявлениями о рекордах: "Укравтодор" построит в 2020-м году 3900 км дорог. Хотя заявлено изначально было 6500 км. Кроме этого, мол, были достроены многие "долгострои". Якобы громкие цифры должны перекрыть все "мутные" тендеры и "отмытые" 36 млрд "ковид-фонда" при помощи хитрых схем. Но и здесь защитники "Большого строительства" провалились, ведь многие так называемые "долгострои на стадии завершения" на самом деле не скоро будут сданы – они-то как раз и отданы на "распил" все тому же "дорожному картелю".

Пример с трассой М-03 Киев-Харьков. Эту трассу пиарщики Кубракова поспешили назвать "долгостроем на стадии завершения". Но на этот объект уже запланирована крупная раздача подрядов и в 2021 году. В частности, по строительству дорожной развязки общей протяженностью 1,8 км, стоимость подряда - 520 млн грн. Аукцион назначен на 11 января 2021-го, строительство должно быть завершено до 31 декабря 2022 года.

На 29 декабря 2020-го назначен тендер по текущему ремонту 21 км трассы М-03 на 870 млн грн, или за 40 млн грн за 1 км трассы. Работы предстоит выполнить до 31 декабря 2021 года. На тот же день 29 декабря назначен и другой тендер по трассе М-03 - по текущему среднему ремонту 22,5 км трассы за 713 млн грн. Дедлайн по работам все тот же - 31 декабря 2021 года.

По сути, трасса М-03 - это "долгострой", работы по которому запустили еще при президентстве Петра Порошенко, а "пилит бюджет" по этому проекту все та же "тройка фаворитов". Подряд по среднему ремонту участка трассы 516 км - 646 км на 742 млн грн 30 октября 2020-го фактически без тендера получила "Автомагистраль-Юг", причем по процедуре "подписание дополнительного соглашения" к уже подписанному договору от 9 августа 2018 года по ремонту того же участка трассы на 1,7 млрд грн. Фактически "Автомагистрали" накинули еще 40% бюджета от начальной стоимости работ. В итоге она освоит на ремонте 130 км трассы в целом на немалую сумму в 2,4 млрд грн. И подобных случаев по всей стране – пруд пруди.

В следующей нашей публикации в цикле, посвященном разворовыванию многомиллиардных бюджетных средств на президентской программе "Большое строительство", мы остановимся на роли в этом всем министра развития громад и территорий Алексее Чернышове. Ведь именно Минрегион отвечает за сооружение объектов социальной инфраструктуры в рамках "Большого строительства", где простор для "схематоза" также бескрайне велик.