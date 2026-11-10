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10 ноября 2026, 13:20

На Львовщине таможенники обнаружили 24 спрятанных Starlink в рейсовом автобусе

10 ноября 2026, 13:20
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Фото: Львовская таможня
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В пункте пропуска "Краковец - Корчова" во Львовской области таможенники обнаружили 24 незадекларированных терминала Starlink Mini, спрятанных в рейсовом автобусе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Автобус сообщением "Карловые Вары – Киев" прибыл в Украину из Польши. Его 47-летний водитель, житель Львовской области, указал в таможенной декларации, что не перевозит товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению.

Однако при сканировании автобуса таможенники обнаружили аномалии. В ходе дальнейшей проверки они демонтировали фанеру с обивкой в конструкции спального водительского места.

В тайнике нашли 24 спутниковых терминала Starlink Mini. Примерная стоимость техники составляет 500 тысяч гривен.

По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, на границе на Львовщине таможенники изъяли партию коллекционных монет: китайские драконы и серебро памяти Папы Римского.

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Львовская область таможня Starlink автобус таможенники
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