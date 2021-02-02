"Вся президентская рать": рейтинг всех глав ОГА, назначенных Зеленским

RegioNews создал собственный рейтинг руководителей областей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским с начала его каденции

RegioNews создал собственный рейтинг руководителей областей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским с начала его каденции

Еще не прошло и двух лет президентства Владимира Зеленского, а на должностях руководителей 24 украинских областей побывали или до сих пор находится уже 47 назначенцев именно действующего главы государства. И это не считая большого отряда тех чиновников, которые после инаугурации действующего президента в мае 2019 года и до сих пор периодически выполняли обязанности глав ОГА.

В итоге оказалось, что за время каденции 6-го президента Украины уже состоялись два полноценных "губернаторских призыва" Зеленского, в четырех областях — Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и Киевской — региональных руководителей сменили трижды, а на Черкащине - вообще четыре раза. Из первой волны назначений президентских наместников в регионах лишь единицы или получили повышение в центральные органы власти, или продолжают руководить своими облгосадминистрациями. Остальные не оправдали надежд Банковой, были уволены преимущественно в никуда и в основном быстро "исчезли с радаров" без каких-либо перспектив хотя бы остаться в кадровом резерве Зеленского.

Работу каждого из 47-ми глав ОГА мы оценивали по пяти критериям: нескандальность, эффективность, некоррупционность, договороспособность и оценка президента. Мы проверяли всех участников рейтинга, анализируя открытые источники информации, публичные выступления, интервью, статистические данные и экспертные мнения. В результате сформировался своеобразный портрет каждого действующего и бывшего главы ОГА. Кто из них возглавил рейтинг, а кто оказался среди аутсайдеров - смотрите и читайте в исследовании "Вся президентская рать".